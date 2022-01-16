В Киеве горе-мать под хмельком порезала маленького сына ножом (фото)

Инцидент произошел 14 января.

В полицию Киева поступило сообщение от женщины о том, что она приехала в столицу вместе с 4-летним сыном, чтобы разыскать своего мужа, который не платти алименты. В то же время отметила: не знает, где оставить ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По вызову немедленно выехали ювенальные инспекторы. Прибыв на площадь Привокзальную, полицейские не нашли женщину с ребенком, однако установили мужчину, который на момент звонка в полицию находился рядом с ней. Правоохранители немедленно выехали к нему домой", — говорится в сообщении.

Зайдя в дом, правоохранители увидели нетрезвую женщину с ножом в руках, а рядом – мальчика, одежда которого была в крови. У злоумышленнице отобрали нож и вызвали врачей. По предварительному заключению медиков, у ребенка непроникающее ранение спины.

Сейчас мальчику ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Уроженку Житомирщины, 1980 года, доставили в управление полиции. Ювенальные полицейские составили акт об изъятии ребенка и в ближайшее время работники социальной службы решат вопрос дальнейшего пребывания мальчика. Продолжается досудебное расследование.

Напомним:

В Житомире разыскивают женщину, которая оставила маленьких детей без еды и ухода. 4-летняя девочка и ее старший 8-летний братик больше суток просидели в запертой квартире. О том, что маленькие дети дома одни, служба по делам детей узнала от их матери. Она позвонила и сказала, что еще несколько дней не собирается возвращаться домой.

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