В Киеве глава благотворительной организации продавала бронежилеты из гуманитарной помощи: фото

В рамках следствия задокументирована продажа 30 бронежилетов на общую сумму более полумиллиона гривен.

В Киеве разоблачено и сообщено о подозрении гражданке по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Согласно данным досудебного расследования, временная исполняющая обязанности главы одной из благотворительных организаций организовала схему незаконной реализации военной амуниции, а именно бронежилетов, ввезенных на территорию Украины в качестве благотворительной помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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В рамках следствия задокументирована продажа 30 бронежилетов на общую сумму более полумиллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

Напомним, правоохранители обнаружили злоумышленников, которые под видом волонтеров брали со складов в Киевской области гуманитарную помощь и продавали ее в Ровно.

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