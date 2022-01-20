В Киеве фотограф с напарницей подрабатывали COVID-сертификаты, дипломы и аттестаты (фото, видео)

В Киеве фотограф с напарницей подрабатывали COVID-сертификаты, дипломы и аттестаты (фото, видео)

Клиенты получали подделки через службу доставки.

В Киеве фотограф с сообщницей торговал поддельными COVID-сертификатами, дипломами и аттестатами. Их деятельность разоблачили правоохранители.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

46-летний фотограф вместе с 34-летней сообщницей искали клиентов в Сети, где публиковали объявления. Они также распространяли рекламные листовки.

Заказывали поддельные справки через канал в одном из мессенджеров. Стоимость фейковых документов стартовала от 100 долларов.

Делали подделки в помещении в Киеве. Но поддельные документы не вносились ни в одну из электронных баз Министерства цифровой трансформации.

Готовые документы злоумышленники отправляли службой доставки по Украине. Чтобы их не поймали, дуэт полиграфистов не указывал на собственные персональные данные, указывали только данные заказчиков.

В ходе обысков у них изъяли принтеры, бланки дипломов, аттестатов и сертификатов и другие документы. В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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