В Киеве ФЛП протестовали против введения кассовых аппаратов для мелкого бизнеса

В Киеве ФЛП протестовали против введения кассовых аппаратов для мелкого бизнеса

Протестующие потребовали отсрочить еще год обязательные кассовые аппараты для мелкого бизнеса.

В центре Киева было перекрыто движение из-за митинга ФЛПшников.

Об этом идет речь 14 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Около тысячи предпринимателей с утра пришли к стенам парламента. Протестующие потребовали отсрочить еще год обязательные кассовые аппараты для мелкого бизнеса. Большинство времени митинговали на площади Конституции, а ближе к вечеру ненадолго перекрыли движение по улице Грушевского. В парламенте сегодня не рассматривали вопрос о фискализации бизнеса.

Однако депутаты из группы "За будущее" инициировали сбор подписей среди коллег, чтобы собрались вне очереди и проголосовали за отсрочку новых налоговых правил еще на год, до 2023 года.

В центре Киева перекрыли движение из-за митинга ФОПовцев

Напомним, что в декабре ФЛП и наемным работникам выплатят еще "весеннюю" карантинную помощь.

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