В Киеве фиксируют загрязнение воздуха: в чем причина и как себя обезопасить

Врачи рекомендуют не открывать окна и пить много воды.

В Киеве фиксируют загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах, поэтому горожанам стоит себя обезопасить.

Об этом семейный врач Виталина Олещенко сказала в эфире "КИЕВ24".

По словам медика, отслеживать уровень загрязнения можно через "Киев Цифровой". Особенно актуально это для родителей с маленькими детьми — прогулки ведь на свежем воздухе остаются крайне необходимыми.

Врач не рекомендует открывать окна в периоды, когда уровень загрязнения высок. Также она советует ежедневно проводить влажную уборку, несмотря на трудоемкость, это поможет поддержать здоровье дыхательной системы.

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Еще один важный совет – пить много воды. Она помогает выводить токсины из организма и снижает отрицательное влияние тяжелых металлов и вредных веществ, содержащихся в воздухе и дыме.

Напомним, синоптики предупредили, что весна еще удивит украинцев перепадами погоды.

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