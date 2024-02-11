В Киеве фасад кинотеатра "Жовтень" испортили гомофобными надписями из-за показа кинокомедии: фото

Вандалы испачкали ситилайт с афишей украинского фильма, в котором высмеивается отношение общества к теме ЛГБТ.

В воскресенье, 11 февраля, неизвестные вандалы черной краской сделали гомофобные надписи и рисунки на стене киевского кинотеатра "Жовтень" и ситилайта с афишей фильма "Уроки толерантности".

Об этом сообщили в администрации кинотеатра, опубликовав соответствующие фото в Instagram.

"Пока наша нация борется за свою свободу, за свободу волеизъявления, демократию, за уважение личного выбора — некоторые наши сограждане до сих пор поддерживают российские нарративы, ведь это там преследуют и запрещают представителей ЛГБТ-сообщества", — говорится в сообщении.

В администрации кинотеатра отметили, что вандалы испачкали фасад и ситилайты кинотеатра за то, что там демонстрируют украинское кино, в котором высмеивается отношение общества к теме ЛГБТ.

"Неужели вам в голову не приходит, что тем самым вы оттаскиваете страну обратно в советскую пропасть, в советский союз, где не только секса не было?!" – риторически спрашивают в сообщении.

Комедия Аркадия Непиталюка "Уроки толерантности" должна появиться в украинском прокате 14 февраля. Этот фильм создан по пьесе Игоря Белица "Гей-парад", которая уже несколько лет с успехом идет в киевском "Диком театре".

Сюжет завязан на том, что рядовую украинскую семью Найдюков из маленького городка годами запугивали страшными "чужеземными" геями, но когда появилась государственная программа евроинтеграции "Уроки толерантности", которая предлагает льготы семьям, при условии, что в их доме определенное время поживет представитель ЛГБТ-сообщества, рациональный расчет превышает страх.

Напомним, Верховный суд России признал экстремистской и запретил организацию "Международного общественного движения ЛГБТ". Теперь российские суды смогут лишить человека свободы просто за участие в деятельности ЛГБТ-организаций, сообщения в их поддержку и публикацию символики.

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