В Киеве эвакуируют людей из трех ТРЦ: что произошло

Якобы заминировали ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza.
В Киеве из-за информации о заминировании трех ТРЦ эвакуировали работников и посетителей.
Об этом Укринформу сообщила начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили после обеда 13:30. В настоящее время спасатели и взрывотехническая служба проверяют ТРЦ на наличие взрывчатки.
"В колцентр СБУ поступила информация о заминировании ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка объектов на наличие взрывоопасных предметов и, конечно, эвакуация", — сказала Водолага.
Стоит отметить, что в Украине неизвестные за последние несколько дней "заминировали" сотни объектов инфраструктуры. По данным правоохранителей, все заявления о "бомбах" оказались фейковыми.
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