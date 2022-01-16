В Киеве эвакуируют людей из трех ТРЦ: что произошло

В Киеве эвакуируют людей из трех ТРЦ: что произошло

Якобы заминировали ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza.

В Киеве из-за информации о заминировании трех ТРЦ эвакуировали работников и посетителей.

Об этом Укринформу сообщила начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

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По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили после обеда 13:30. В настоящее время спасатели и взрывотехническая служба проверяют ТРЦ на наличие взрывчатки.

"В колцентр СБУ поступила информация о заминировании ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка объектов на наличие взрывоопасных предметов и, конечно, эвакуация", — сказала Водолага.

Стоит отметить, что в Украине неизвестные за последние несколько дней "заминировали" сотни объектов инфраструктуры. По данным правоохранителей, все заявления о "бомбах" оказались фейковыми.

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