В Киеве эвакуируют "брошенные" автомобили с улиц

По решению Совета обороны Киева в городе началась кампания по освобождению столичных улиц и дворов от "мертвых" автомобилей. Теперь машины, считающиеся покинутыми владельцами, или уничтоженные в результате вражеских атак будут системно вывозить на специальные штрафплощадки. В частности, в Дарницком районе столицы уже зафиксированы первые случаи эвакуации машин.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"У нас много сотен автомобилей, которые покинули владельцы, или, к сожалению, уничтожили россияне своими обстрелами. Большинство таких автомобилей уже никогда не будут "на ходу". О некоторых владельцы уже, мягко говоря, забыли. Но важно, чтобы металлолом не загромождал дороги и дворовые проезды. Это безопасность детей, доступность экстренных служб, уважение к нашему общему пространству", – отметил Ткаченко.

По его словам, в каждом районе столицы власти определили площадки для временного содержания эвакуированных авто.

"Размещение будет организовано, безвозмездно, с максимальным уважением к владельцам, которые смогут забрать свое имущество в любое время. Делаем Киев более безопасным. Все зафиксировано, учтено, упорядочено", — подчеркнул начальник КМВА.

Эвакуированные автомобили будут размещать на специальных бесплатных штрафплощадках / Фото: КГВА

Напомним, в Киеве временно ограничат движение для автомобилей и пешеходов. Благотворительный забег VUSO ДЕСЯТКА НЕСЛОМНОСТИ. КИЕВ 2025 год состоится 23 марта, из-за чего в Оболонском районе частично перекроют дороги.

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