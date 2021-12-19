В Киеве эвакуировали людей с Центрального и Южного вокзалов: что произошло

В Киеве эвакуировали людей с Центрального и Южного вокзалов: что произошло

Работу вокзалов временно ограничили.

В Киеве сообщили о якобы заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поэтому их работу временно ограничили, а пассажиров и работников эвакуировали.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы ", — говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", в настоящее время взрывотехники, кинологи и правоохранители проверяют территорию вокзалов. Отмечают, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-за сообщения об угрозе взрывов эвакуировали сразу несколько школ.

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