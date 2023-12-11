В Киеве есть отключения света после ночной атаки

В результате ракетной атаки по Киеву в ночь на 11 декабря без электроэнергии осталось 120 потребителей.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Всего в Украине из-за боевых действий, технических причин и непогоды без электроэнергии находится 491 населенный пункт. А в результате ночного обстрела столицы без электроэнергии осталось 120 потребителей.

"Киев. В результате ночной атаки без напряжения 120 потребителей. Продолжается осмотр поврежденных объектов", – сообщили в Минэнерго.

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Там также сообщили, что обесточивание есть и в населенных пунктах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

В то же время ни в одной из областей не применяются ограничения электроснабжения. Также не предполагается введение графиков отключений света.

Ракетная атака по Киеву 11 декабря

Российские войска попытались устроить ракетную атаку по Киеву в ночь на 11 декабря. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако обломки упали в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Пострадали несколько человек, есть повреждения построек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Громкие ночь и утро! Баллистические ракеты – по Киеву!

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