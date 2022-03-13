В Киеве есть двухнедельный запас необходимых продуктов на случай блокады города – КГГА

По данным КГГА, в столице сейчас находится около 2 млн киевлян.

В столице силами Гуманитарного штаба сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян в случае блокады города.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Основная задача столичных властей – обеспечить всем необходимым каждого киевлянина и не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве. Приобщив к процессу все городские службы, иностранных партнеров и украинский бизнес, мы сформировали необходимые потребности и уже на сегодняшний день подготовились к возможным действиям в случае блокады. Те 2 миллиона киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации», – заявил Мондриевский.

Он также отметил, что на сегодняшний день Гуманитарный штаб обеспечивает самые незащищенные слои населения и помогает с логистикой розничной торговли, чтобы жители имели возможность покупать все необходимое в уже работающих магазинах и аптеках.

В столице работает коммунальный транспорт, банки, заправки и автосервисы. Всю информацию о работающих заведениях (аптеках; магазинах; АЗС и т.д.) можно узнать в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, "кадыровцы" расстреляли раненых российских солдат вблизи Киева.

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