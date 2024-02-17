В Киеве еще одна станция метро "синей" ветки под угрозой закрытия – что известно

В метро Киева на "синей" линии могут закрыть станцию "Героев Днепра" из-за проблемы туннелей и самой станции, где периодически встречаются протечки грунтовых вод из стен и потолка.

Об этом "Информатору" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"Это уже массовые обращения людей о состоянии метро в Киеве, и мне многие уже написали, что на ст.м. "Героев Днепра" сквозь стены протекает вода. И не только по этой станции. Мы, как потребители, и вы, как СМИ должны требовать от КГГА и КП "Киевский метрополитен" проведение технического аудита отчета перед киевлянами о техническом состоянии метро — ведь надо знать, безопасно ли вообще находиться в подземке", — подчеркнул Попенко.

Проблемы на станции метро "Героев Днепра" возникли вскоре после постройки над ней ТРЦ "Оазис". В частности, с февраля 2019 года пассажиры периодически выкладывали в Сеть фото с протеканиями.

Как пишет издание, на следующую пятницу, 23 февраля, Киевсовет собирает выездное заседание комиссии, чтобы осмотреть наиболее проблемные участки метрополитена.

Так, депутат Киевсовета и глава бюджетной комиссии Андрей Витренко говорит о намерениях депутатов провести выездное заседание. По его словам, ТРЦ "Оазис" над станцией "Героев Днепра" действительно построен с нарушением норм.

Среди объектов, которые точно планируют проверить — станции "Тараса Шевченко", "Почайна" и "Героев Днепра".

"Основная проблема, давящая на станции метро "синей" ветки неглубокого залегания (5-8 метров) – хаотическая застройка. Высотные дома возведены на "красных линиях", они и деформируют стены тоннелей метрополитена. Мы знаем о семи очень проблемных участках", – сказал Витренко в эфире телемарафона.

Напомним, подрядчик рассказал, когда в Киеве возобновят движение поездов между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

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