В Киеве энергетиков перевели в усиленный режим: что произошло

Людей просят соблюдать осторожность во время непогоды.

В Киеве и в Киевской области энергетиков переводят в усиленный режим. Причиной такого решения называют ненастье. Ведь сегодня, 23 ноября, в регионе ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

По прогнозам синоптиков, до конца этих суток, 23 ноября, а также 24 ноября ожидается мокрый снег и порывы ветра.

"Из-за непогоды энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим в Киеве и Киевской области. Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия вероятных аварий, если они произойдут", — говорится в сообщении.

В ДТЭК просят людей быть осторожными: не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередач. Ведь неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

Как сообщалось, синоптики Укргидрометцентра объявили I уровень опасности, желтый в Киеве и области. В столице 24 ноября станет теплее, но будет сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что графики отключения света в Киеве могут применяться, когда среднесуточная температура достигнет 8-10 градусов ниже нуля.

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