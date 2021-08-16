В Киеве экс-полицейский 4 года не ходил на работу, но получал зарплату

В Киеве экс-полицейский 4 года не ходил на работу, но получал зарплату

Вследствие неправомерных действий государству нанесен ущерб, который составляют около 400 000 грн.

Разоблачен экс-полицейский, который 4 года не ходил на работу, но получал зарплату. Он вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователями ТУ ГБР, расположенном в городе Киеве, при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины 13.08.2021 сообщено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупных размерах ( ч. 4 ст. 191 УК Украины) ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, начиная с октября 2016 по декабрь 2019 года, указанный работник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева, одновременно на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не исполнял, фактически проживал в городе Львов. В свою очередь, его непосредственный руководитель факт отсутствия своего подчиненного на работе скрывал.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

В Хмельницкой области 71-летнего мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год за то, что он незаконно подал заявку на "карантинную" выплату от государства в 8000 гривен и получил эти средства.

от государства в 8000 гривен и получил эти средства. А 60-летняя жительница Одесской области почти пять месяцев жила с телом матери в доме. Ее смерть пенсионерка скрывала даже от ближайших родственников. Прежде чем обман раскрылся, пенсионерка успела получить шесть тысяч гривен материнской пенсии.

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