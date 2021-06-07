Чиновник вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы.
В Киеве экс-чиновнику Администрации президента сообщили о подозрении в государственной измене.
Согласно материалам следствия, в период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации президента Украины (а в дальнейшем — в СНБО), имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал последнему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведения аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем, независимо от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.
Сейчас бывшему чиновнику избрана мера пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Следствие продолжается.
Напомним, Служба безопасности Украины предупредила мощную хакерскую атаку на госорганы Украины, которую планировали спецслужбы Российской Федерации.