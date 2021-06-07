В Киеве экс-чиновнику Администрации президента сообщили о подозрении в государственной измене

Чиновник вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы.

В Киеве экс-чиновнику Администрации президента сообщили о подозрении в государственной измене.

Согласно материалам следствия, в период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации президента Украины (а в дальнейшем — в СНБО), имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал последнему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведения аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем, независимо от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.

Сейчас бывшему чиновнику избрана мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Следствие продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины предупредила мощную хакерскую атаку на госорганы Украины, которую планировали спецслужбы Российской Федерации.

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