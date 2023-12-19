В Киеве двухлетний ребенок оказался заблокированным в автомобиле: видео

Женщина, доставая личные вещи из автомобиля, случайно заблокировала дверь, а в салоне авто осталась ее маленькая внучка.

В Киеве двухлетний ребенок оказался заблокированным в автомобиле.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook и обнародовал видео.

"Бабушка двухлетней девочки вызвала патрульных из-за случайной заблокировки дверей авто, где сидел ребенок. На линию 112 поступил вызов: "Ребенок остался в авто, дверь заблокировалась. Помогите". В этот раз в Киеве заложницей авто стала двухлетняя девочка", — говорится в сообщении.

Патрульные Максим Крищенко и Виталий Грицай прибыли по указанному адресу.

Оказалось, что женщина, доставая личные вещи из автомобиля, случайно заблокировала дверь. Внутри авто осталась ее внучка.

Женщина объясняла инспекторам, как произошла досадная неожиданность, а полицейские пытались открыть дверь и не испугать малышку.

В результате девочку освободили, к слову, без ущерба для автомобиля.

"Ребенок остался в авто, дверь заблокировалась помогите" В этот раз Киев, заложницей авто стала 2-летняя девочка. Максим Крищенко и Виталий Грицай немедленно прибыли по вызову. Женщина, извлекая личные вещи из автомобиля, случайно заблокировала дверь. Внутри автомобиля осталась ее внучка. Освободили без ущерба для автомобиля) Такие случаи не единичны и очень стрессовые для детей и их родных. Будьте внимательны! + одно хорошее дело в нашу копилку! Все хорошо, что хорошо кончается! Опубликовано Алексеем Белошицким Вторник, 19 декабря 2023 г.

В полиции напоминают, что подобные случаи не единичны и очень стрессовые для детей и их родных.

Напомним, в Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами влетела в электроопору, травмировались несколько пассажиров.

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