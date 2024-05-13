В Киеве дворник использовал флаг Украины как мешок для скошенной травы: фото

В настоящее время продолжаются следственные действия относительно инцидента с государственным флагом Украины.

В Киеве дворник использовал флаг Украины как мешок для скошенной травы. Событие произошло в Деснянском районе столицы. Прохожие вызвали полицию.

Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины Вадим Бондаренко в Facebook.

Военный, который защищает Украину в рядах ВСУ, требует наказать виновных в надругательстве над национальной символикой.

Во флаг Украины дворник собрал скошенную траву/Фото: из соцсетей

"Это так теперь делается — в государственный флаг траву собирают? Вы вообще в курсе, что люди жизнь свою отдают за то, чтобы этот флаг развевался над Украиной? Это надругательство над государственной символикой", — написал Вадим Бондаренко.

Продолжаются следственные действия по инциденту с украинским флагом/Фото: из соцсетей

В настоящее время продолжаются следственные действия относительно инцидента с государственным флагом Украины.

Напомним, в Одессе пьяный 18-летний парень разорвал флаг Украины.

А в Камянском девушка сожгла флаг Украины под смех друзей.

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