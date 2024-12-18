В Киеве двое рецидивистов изнасиловали и ограбили 15-летнюю девушку: как их накажут

Один из злоумышленников имеет 5 судимостей за кражи, а его подельник был осужден за разбои и тяжкие телесные повреждения.

В Киеве в недостройке на Печерске двое ранее судимых мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю и после этого отобрали у нее Iphone 12.

Об этом сообщила Киевская прокуратура.

У 29-летнего мужчины пять судимостей за кражи, которые он совершил в Луганской области с 2011 года. Его 41-летний подельник ранее отбывал наказание за разбои и тяжкие телесные повреждения, совершенные на территории Донецкой области.

Подозреваемые находятся под стражей без права на залог. Обвинительный акт за изнасилование и грабеж, совершенные группой лиц в условиях военного положения, направлен в суд.

Фото: Киевская прокуратура

Фото: Киевская прокуратура

Напомним, в Полтаве перед судом предстанет 57-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании и умышленном убийстве 12-летней девочки.

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