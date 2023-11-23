В Киеве двое преступников напали у подъезда на мужчину и украли у него два миллиона гривен (фото)

Во время бегства из города преступления подозреваемые несколько раз меняли автомобили

В Киеве правоохранители задержали преступную группировку, совершившую разбойное нападение на мужчину. Она у потерпевшего отобрали сумку с более чем двумя миллионами гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Как стало известно, двое мужчин напали на местного жителя возле его дома, затолкнули в подъезд, пристегнули наручниками к поручню и отобрали сумку с более чем двумя миллионами гривен.

Сам же инцидент произошел в Подольском районе.

“В тот день предприниматель вышел из дома и направлялся к автомобилю с сумкой с деньгами, в котором находилось более двух миллионов гривен. Выходя на улицу, на мужчину напали двое неизвестных, силой затолкали его в подъезд, наносили удары, распили в лицо слезоточивый газ, после чего надев на него наручники, пристегнули к поручню лестничной клетки и забрали сумку с деньгами”, — рассказал начальник полиции. Киева Дмитрий Шумейко.

Во время бегства из города преступления подозреваемые несколько раз меняли автомобили

"Впрочем, проанализировав большое количество информации, опросив вероятных свидетелей, проведя ряд других оперативно-розыскных мероприятий, мы установили лиц, причастных к этому дерзкому преступлению", — добавил Дмитрий Шумейко.

Впоследствии правоохранители выяснили, что один из подельников ранее судим за серию тяжких преступлений, среди которых разбойные нападения и умышленное убийство, местный житель, 1964 года рождения, другой — уроженец Херсона 1993 года рождения.

«Организатором нападения оказалась жена одного из исполнителей – киевлянка, 1985 года рождения. Известно, что злоумышленники несколько дней следили за потерпевшим, анализируя его маршрут движения. После реализации преступного плана фигуранты распределили заработанные средства между собой. По результатам проведения семи обысков по местам жительства нарушителей были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых верхняя одежда, банковские карточки, наручники, газовый баллончик, мобильные телефоны и граната”, — отметил правоохранитель.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный организованной группой в условиях военного положения. Нападавшие сообщены о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

Напомним, что в Киеве банда захватила квартиру 93-летней женщины, а владелицу чуть не отправили в дом престарелых.

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