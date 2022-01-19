В Киеве двое молодых людей пытались ограбить мужчину прямо в метро: фото

Выяснилось, что один из злоумышленников уже был ранее судим за аналогичные преступления.
В Киеве двое молодых людей пытались ограбить мужчину прямо в метро.
Выяснилось, что один из злоумышленников уже был ранее судим за аналогичные преступления.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
К полицейскому на станции метро "Гидропарк" обратились пассажиры и сообщили, что на платформе двое неизвестных пристают к мужчине и пытаются отобрать у него деньги и телефон. Правоохранитель быстро отреагировал и задержал правонарушителей на платформе станции.
Как рассказал заместитель начальника следственного отдела управления полиции в метрополитене Руслан Обелец, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление.
"Вещественные доказательства были изъяты, а правонарушители задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались 35-летний уроженец Киевской области и 29-летний житель Черкасской области, ранее судимые за аналогичные уголовные правонарушения", — говорит Обелец.
Следователи управления полиции в метрополитене сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – покушение на грабеж группой лиц, соединенное с насилием. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 14 января, находясь возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева, молодой человек агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.
Потерпевший, получивший в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице. По словам врачей, ему диагностирован отек головного мозга.
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