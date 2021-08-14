В Киеве двое братьев избили бездомного до смерти: фото

Подозреваемые — ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения.

В Киеве двое братьев избили бездомного до смерти.

Подозреваемые — ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В течение нескольких часов правоохранители установили обстоятельства происшествия, причастных к преступлению лиц и задержали их. Следующие десять лет мужчины могут провести за решеткой.

В полицию Киева по спецлинии 102 поступил вызов от прохожих об обнаружении на улице Ямской, что в Голосеевском районе, мужчины без признаков жизни. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и патрульные полицейские.

Как сообщил начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Бондаренко, для установления обстоятельств происшествия и причастных к преступлению лиц полицейские начали первоочередные следственные действия.

"Благодаря слаженной работе участковых, оперативников и следователей, мы установили обстоятельства этого преступления. Оказалось, что потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом состоянии произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали. Мы установили местонахождение злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — ранее не судимые братья, уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения", — отметил Бондаренко.

Следователи под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигурантам грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который подозревается в убийстве двух сестер ради квартиры. Одну сестру он отравил, а другой пустил пулю в голову. Близких родственников у девушек не было.

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