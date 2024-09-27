В Киеве движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от "Академгородка" до "Театральной": что произошло

Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия.

В Киеве движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Об этом сообщает официальный канал КГГА в Telegram.

Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия.

Отметим, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

Напомним, в пятницу, 27 сентября, в Киеве, а затем и по всей Украине объявляли воздушную тревогу – вторую в сутки.

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