В Киеве две предательницы по заказу РФ ежедневно "разгоняли" фейки о войне (фото)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух пропагандисток, по заказу России ежедневно распространявших до 70 фейков о войне в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, предательницы работали на россиянина Александра Зенина – главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь".

По его указаниям фигурантки ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов до 70 фейковых сообщений о войне в Украине.

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Переписка изменниц с куратором из РФ.

Коллаборантками оказались две безработные жительницы Киева, искавшие работу копирайтера на фриланс-биржах.

"Прежде всего, злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны. Для этого создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Телеграмм-каналов и сообществ в фейсбуке, которая охватывала аудиторию более 10 тыс. пользователей. Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных "методичек", — говорится в сообщении.

За успешно выполненные задачи российский пропагандист посылал предательницам до 10 тыс. грн.

По данным СБУ, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе.

Лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборанток.

Во время обысков по местам жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских Интернет-ресурсов. Также обнаружен электронный почтовый архив с поличным с российским пропагандистом.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим женщинам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе задержали российскую агентку, корректировавшую удары по городу.

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