В Киеве два дня подряд фиксируют температурные рекорды

В этом году в украинской столице метеорологи зафиксировали 42 рекордных показателя, связанных с температурой воздуха.

Два дня подряд метеорологи фиксируют в Киеве рекордную для декабря температуру воздуха.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В среду, 20 декабря, максимальная температура воздуха в столице составила +10,6 ° C, превысив на 1,5 градуса рекорд 1982 года.

А во вторник, 19 декабря, минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение 1982 и 2019 годов и составила +4,1 °С.

Самым теплым днем декабря в Киеве остается 15 число 2019 года с температурой +15,2°C.

Всего в 2023 году в украинской столице метеорологи зафиксировали 42 рекордных показателя, связанных с температурой воздуха.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что день зимнего солнцестояния, 22 декабря, будет в Украине с осадками. Температура воздуха будет постепенно снижаться, дожди будут смешиваться с мокрым снегом.

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