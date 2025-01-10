В Киеве дрон попал в 16-этажное здание: какие последствия (фото)

В ночь на 10 января российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. Один дрон попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. Пожар удалось избежать", — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке.

Кроме того, в результате атаки БпЛА во дворе был поврежден легковой автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки беспилотников по Киеву 10 января. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия атаки беспилотников по Киеву 10 января. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия атаки беспилотников по Киеву 10 января. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, в Киеве в течение ночи дважды объявляли тревогу: 02:01 – 02:19 и 04:52 – 05:12. В городе раздавались взрывы. Работало ПВО.

Читайте также: