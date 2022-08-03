В Киеве достали тело мужчины из озера (фото)

Причина смерти мужчины неизвестна.
В Киеве спасатели достали тело 36-летнего мужчины из озера Солнечного недалеко от улицы Ревуцкого, что в Дарницком районе.
Об этом 3 августа сообщили в Главном управлении ГСЧС.
Тело человека на поверхности воды увидели местные жители и вызвали спасателей. К месту происшествия направили водолазов, которые с помощью специального снаряжения доставили умершего на берег.
Тело передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.
Напомним, в Киевской области объявили в розыск преступника из Бучи, причастного к имущественным преступлениям: фото и приметы.
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