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В Киеве достали тело мужчины из озера (фото)

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В Киеве достали тело мужчины из озера (фото)

Фото: Управление ГСЧС Киева

Причина смерти мужчины неизвестна.

В Киеве спасатели достали тело 36-летнего мужчины из озера Солнечного недалеко от улицы Ревуцкого, что в Дарницком районе.

Об этом 3 августа сообщили в Главном управлении ГСЧС.

Тело человека на поверхности воды увидели местные жители и вызвали спасателей. К месту происшествия направили водолазов, которые с помощью специального снаряжения доставили умершего на берег.

Тело передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

Напомним, в Киевской области объявили в розыск преступника из Бучи, причастного к имущественным преступлениям: фото и приметы.

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