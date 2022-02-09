В Киеве достали из воды тело мужчины, которое вмерзло в лед: как избежать трагедии

В Киеве достали из воды тело мужчины, которое вмерзло в лед: как избежать трагедии

Обстоятельства трагедии устанавливают.

В Киеве на Днепровской набережной водолазы-спасатели достали из воды вмерзшее в лед тело мужчины.

Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Тело лежало в 15 метрах от берега. Его деблокировали с помощью специального снаряжения, доставили на берег и передали службе "102". Обстоятельства трагедии устанавливают.

Правила поведения на льду

Напомним, что находясь в зимнюю пору на замерзших водоемах: то ли рыбача, то ли активно отдыхая, – нужно помнить правила поведения на льду. Наиболее опасный лед – первый и последний: он еще (или уже) некрепкий.

Крепкий лед, в отличие от более слабого (белого и желтоватого), имеет, как правило, синеватый или зеленоватый оттенок. Тонкий лед, как правило, встречается у берегов, зарослей камыша и под снегом.

Прочность льда следует проверять палкой и ни в коем случае ногой.

Для того чтобы не произошло несчастья, следует помнить:

выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см;

массовая пешеходная переправа может быть организована только при толще льда свыше 15 см, расстояние между людьми, следующие переправой, должно быть не менее 5 м;

во время массового катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.

Непрочный лед: в ДСНС дали советы о поведении на замерзших водоемах

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