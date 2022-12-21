В Киеве должностной лицу грозит десять лет тюрьмы: призвала к захвату государственной власти

В Киеве перед судом предстанет 49-летняя работница одного из центров предоставления административных услуг столицы. Чиновница призвала к захвату государственной власти. Ее задержали осенью.

Об этом сообщила полиция Киева.

Следствие установило, что сторонница путинских войск призвала к свержению конституционного строя в Украине, разжигала национальную рознь и оправдывала действия оккупантов. Свою информационную пропаганду предательница осуществляла через фейковый аккаунт в социальной сети. Ее сообщения были направлены на разжигание национальной вражды и ненависти, а также оправдывание действий русской армии на территории Украины.

По месту жительства правоохранители провели обыски. У нее изъяли вещественные доказательства преступной деятельности. Кроме этого, полицейские обнаружили в доме почти 180 тысяч российских рублей, 3330 долларов и 865 евро.

В настоящее время следователи совершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Судом также было удовлетворено ходатайство об отстранении должностной лица от занимаемой должности. За совершенное женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала еще одного предателя Николаевской области, который сотрудничал с захватчиками во время временного захвата части области. В частности, помогал врагу в укреплении позиций, а именно передавал украденное имущество граждан на нужды российских оккупационных группировок на южном фронте.