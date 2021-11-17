В Киеве до конца года откроют новый участок Большой окружной дороги: фото, видео

Строительные работы близятся к завершению.

До конца этого года – после 20 декабря, в столице планируют открыть автосообщение новым участком Большой окружной дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. А также новую транспортную развязку над улицей Богатырской.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе проверки работ на этом объекте.

Кличко отметил, что большую нагрузку на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тысяч грузовых авто.

"Город давно говорит, что единственным решением проблемы большого транзита через столицу является строительство Киевской окружной дороги – проекта, который должно воплотить правительство. Чтобы транспорт не следовал через столицу, усложняя трафик и разрушая дороги в городе.Киев же сегодня, даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, делает все, что зависит от города. В частности, до конца этого года планируем открыть автосообщение новым участком Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. И транспортное решение на улице Богатырской. Напомним, этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только мы взялись за воплощение этого проекта", – подчеркнул он.

Кличко отметил, что с тех пор, как был на объекте в сентябре, здесь многое изменилось, и строительные работы близятся к завершению. Уже был уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко. Почти достроили путепровод через улицу Богатырскую. На нем завершили основные строительно-монтажные работы, организовали гидроизоляцию и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также почти готов путепровод через железную дорогу. На нем тоже завершили основные строительно-монтажные работы и устроили гидроизоляцию.

"Сегодня на этом крупном и важном объекте транспортной инфраструктуры продолжаются работы, чтобы как можно быстрее открыть его для автомобильного движения. Здесь будут и велодорожки, пешеходные тротуары. Уже обустраивают все сети и дождевую канализацию. Также установят шумозащитный экран, чтобы шум от автомобилей не мешал жителям близлежащих домов", – подчеркнул мэр Киева.

Друзья Уже через месяц, ориентировочно 20 декабря, откроем автосообщение новым участком Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. А также новая транспортная развязка над улицей Богатырской. С тех пор как был на объекте в сентябре, здесь многое изменилось и строительные работы приближаются к финалу. Уже завершили основные строительно-монтажные работы, устроили гидроизоляцию и нижний слой асфальтобетонного покрытия на участке от Рокоссовского проспекта до улицы Семьи Кульженко. Почти достроили путепровод через улицу Богатырскую. На нем завершили основные строительно-монтажные работы, устроили гидроизоляцию и нижний слой покрытия. Практически готов и путепровод через железную дорогу. Сегодня на этом крупном объекте продолжаются работы, чтобы как можно скорее открыть его для автомобильного движения. Также здесь будут велодорожки и пешеходные тротуары. Уже обустраивают все сети и дождевую канализацию. Установят и шумозащитный экран, чтобы шум от автомобилей не мешал жителям близлежащих домов. Напомним, этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только мы взялись за воплощение важного инфраструктурного проекта, запуск которого значительно разгрузит город от транзитного транспорта, следующего через столицу. Опубликовано Виталием Кличко Среда, 17 ноября 2021 г.

Напомним, Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице Киева. Ремонт Крещатика начнется в следующем году. Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен.

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