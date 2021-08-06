В Киеве для репетиции Дня Независимости перекроют ряд улиц: где нельзя будет проехать

В столице запланированы ограничения движения на четыре дня.
В Киеве 18, 20 и 22 августа пройдут репетиции парада ко Дню Независимости. В связи с чем в столице запланированы масштабные перекрытия движения.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.
Где перекроют движение 18, 20 и 22 августа
С 15:30 до 18:00 движение ограничат на улице Академика Туполева, проспекте Победы, Маршала Рыбалки, улице Вячеслава Черновола, улице Старовокзальной, улице Жилянской и улице Антоновича.
С 15:30 до 01:15 движение перекроют на улице Большой Васильковской, на Крещатике, улице Михайловской, улице Михаила Грушевского, на Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, на улице Набережно-Крещатицкой, на Набережном шоссе.
С 19:00 до 01:15 временное ограничение движения запланировано на улице Нижний Вал, улице Глубочицкой, Глубочицком проезде, улице Вячеслава Черновола, проспекте Победы, улице Старовокзальной, улице Жилянской и улице Антоновича.
Где перекроют 24 августа
С 06:00 до 08:00 временно ограничат движение на улице Академика Туполева, проспекте Победы, Маршала Рыбалки, улице Вячеслава Черновола, улице Старовокзальной, улице Жилянской и улице Антоновича.
С 06:00 до 12:00 движение перекроют на улице Большой Васильковской.
С 06:00 до 16:00 на улице Крещатик, улице Михайловской, на Владимировском спуске, улице Михаила Грушевского, Петропавловской Аллее, Парковой дороге.
Кроме того, ограничения движения возможны и из-за передвижения лиц, которые находятся под государственной охранной.
С 22 до 24 августа — на Парковой дороге.
С 06:00 20 августа по 24 августа — на улице Михаила Грушевского.
С 06:00 23 августа до завершения праздничных мероприятий — на улице Владимирской, улице Богдана Хмельницкого, улице Ярославов Вал, улице Николая Лысенка, улице Малой Житомирской.