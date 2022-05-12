В Киеве для посетителей открыли зоопарк: будет работать в режиме парка

В Киеве для посетителей открыли зоопарк: будет работать в режиме парка

Киевский зоопарк, закрытый для посещений с начала войны, начал работу в режиме парка.

Теперь доступны для обзора уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Кассы продажи билетов работают с 10:00 до 15:00. На территории зоопарка посетители могут находиться в 16:30.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

При воздушной тревоге посетители должны немедленно покинуть территорию и направляться в ближайшее хранилище.

"КиевЗоо открывает свои двери для посетителей, поэтому теперь все желающие смогут увидеть спасенную тигрицу Далилу, целый "детский сад" обезьян, разнообразных черепах, птиц и ящериц. А также гостей ждут горилла Тони и бегемот Лили в своих летних обновленных вольерах, зеленых островках, и обычно слон Хорас, львы, жирафы, олени, медведи и многие другие наши жители", – рассказали в зоопарке.

Следует отметить, что с начала полномасштабного военного вторжения России столичный зоопарк спас и приютил 141 животного. В настоящее время идет их реабилитация.

Как сообщалось, в Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ: в ТРЦ Gulliver, в ТРЦ Respublika Park, в ТРЦ River Mall и ТРЦ Универмаг "Украина". Для того чтобы получить прививку, нужна предварительная запись.

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