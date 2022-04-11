В Киеве для автомобилей открыли еще один мост, который не работал из-за войны более месяца

В Киеве для автомобилей открыли еще один мост, который не работал из-за войны более месяца

В Киеве также увеличивают количество маршрутов общественного транспорта.

В Киеве 11 апреля после месячного перерыва снова открыли для движения автомобилей Южный мост. Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также читайте Камера наблюдения зафиксировала, как оккупанты в Ирпене грабили квартиры украинцев

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", — заявил он.

Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:

Северным

Дарницким

Южным.

Также постепенно увеличивают количество маршрутов общественного транспорта столицы. Водителей призывают быть внимательными на дорогах города, где расположены блокпосты и блоки, соблюдать правила дорожного движения, не занимать полосу движения общественного транспорта, пропускать кареты быстрой и фуры с гуманитарным грузом.

Читайте также: