В Киеве для автомобилей открыли еще один мост, который не работал из-за войны более месяца

В Киеве также увеличивают количество маршрутов общественного транспорта.
В Киеве 11 апреля после месячного перерыва снова открыли для движения автомобилей Южный мост. Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", — заявил он.
Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:
- Северным
- Дарницким
- Южным.
Также постепенно увеличивают количество маршрутов общественного транспорта столицы. Водителей призывают быть внимательными на дорогах города, где расположены блокпосты и блоки, соблюдать правила дорожного движения, не занимать полосу движения общественного транспорта, пропускать кареты быстрой и фуры с гуманитарным грузом.
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