В Киеве директор детсада присвоила более 2 млн грн родительских взносов

В Киеве полицейские разоблачили 29-летнюю директора частного детского сада, расположенного в Шевченковском районе столицы, в присвоении и растрате родительских денег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленница в течение года вывела на подконтрольные ей счета более двух миллионов гривен, которые предназначались для финансирования нужд дошкольников. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Следствием установлено, что подозреваемая, злоупотребляя своим служебным положением, решила завладеть средствами, уплачиваемыми родителями для решения потребностей дошкольников – питания, улучшения условий учебно-воспитательного процесса и т.д.

"В период с декабря 2021 года и до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину нарушительница предоставляла указания на безосновательное перечисление денежных средств в общей сумме более двух миллионов гривен на подконтрольные ей счета якобы за оплату определенных услуг, которые фактически не предоставлялись", — говорится в сообщении.

Следователи по согласованию с Подольской окружной прокуратурой объявили женщине о подозрении по ч. 2, 3 и 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением.

Напомним, в Киеве отец угрожал выбросить с балкона 3-месячного младенца.

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