В Киеве действовал "черный нотариус", который нанес ущерб на миллионы гривен

Злоумышленник регистрировал виртуальные дома в центре столицы.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли незаконную деятельность частного нотариуса в Киеве, который вносил заведомо ложные сведения в государственные реестры. Как сообщили в пятницу, 25 июня, в пресс-службе СБУ, своими действиями он нанес ущерб государству на миллионы гривен.

Оперативники спецслужбы разоблачили частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, который системно занимался незаконной регистрацией прав собственности на недвижимое имущество в составе организованной группы.

"Фактически он регистрировал "пустые места" в центре столицы. При этом указывал, что на таком месте существует многоэтажный дом. Подставные лица, на которых регистрировали недвижимость, продавали вышеуказанные объекты или "передавали право" на застройку земельных участков, вопреки их целевому назначению ", — пояснили суть махинаций в СБУ.

Правоохранители обнаружили и другие несанкционированные действия злоумышленника в реестрах, которым еще предстоит дать правовую оценку.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины во Львовской области заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Дельцы подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, исполняющих лабораторные исследования.

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