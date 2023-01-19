В Киеве девушке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском: "Много русскоязычных руководителей"

В Киеве украинская компания Budhouse Group отказала девушке в собеседовании, потому что она общается исключительно на украинском и английском языках. Киевлянка хотела устроиться журналистом-редактором.

Скриншот диалога с менеджером девушка показала в Сети.

"Юлия, мы вынуждены отменить собеседование на сегодня, поскольку у нас в компании много русскоязычных сотрудников и руководителей. А у вас есть пожелания в резюме только укр или англ языка. Удачи вам", — написала сотрудница компании.

Девушка возмутилась, что ей отказали в собеседовании в столице Украины, потому что просит обращаться на государственном языке, когда почти год идет полномасштабная война.

"9-й месяц полномасштабного вторжения, столица Украины, мне отказывают в собеседовании из-за того, что я прошу обращаться ко мне на государственном языке? Спасибо, так и запишу", — ответила киевлянка менеджеру.

Диалог с менеджером компании Budhouse Group/Фото из открытых источников

В компании Budhouse Group прокомментировали "большое недоразумение" между ними и девушкой, приглашенной на собеседование. Там утверждают, что причина отказа была несколько иной.

"Наша компания многоязычна, многие общаются на украинском, многие на русском и даже болгарском, но украинский понимают и используют все, независимо от того, какой язык больше употребляют... Исходя из этого, собеседование было отменено, потому что девушка четко указала, что работать с компаниями, где разговаривают не только по-украински или по-английски — она не будет", — заявили в компании.

В своем резюме киевлянка отметила, что не понимает никаких языков, кроме украинского и английского, и не будет сотрудничать с компаниями, которые не умеют вести коммуникацию на государственном языке.

Часть резюме киевлянки/Фото: Budhouse Group

Вакансия компании / Фото: Work.ua

Ответ компании/Скриншот из Facebook Budhouse Group

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России фиксируется заметный рост количества людей, сознательно переходящих на общение на украинском языке. В приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос по развитию украинского в столице. Киевлянам также предлагают подборку ссылок на образовательные платформы и приложения, помогающие улучшить знания.

Отдельное резюме под каждую вакансию и писать мотивационное письмо – как искать работу в условиях войны

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