В Киеве девушка прыгнула на рельсы метро и шла навстречу поезду (фото)

В Киевском метрополитене произошел инцидент. На станции метро "Льва Толстого" девушка прыгнула на рельсы. Очевидцы говорят, что она шла по путям навстречу прибывающему на станцию поезду.

Машинист успел вовремя затормозить – поезд остановился перед заездом на станцию. Девушка не пострадала, к ней спустился мужчина с рюкзаком и обнял ее прямо перед поездом.

В полиции метрополитена подтвердили, что подобный случай действительно был зафиксирован на станции метро "Льва Толстого".

"Правоохранители получили вызов, что девушка прыгнула и находится на рельсах. Они быстро отреагировали на сообщения, совместными усилиями с работниками метрополитена вытащили девушку из путей, вызвали скорую, медики ее осмотрели. Телесных повреждений не обнаружили. С ней все хорошо", — рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

В полиции говорят, что им ничего неизвестно о спустившемся к девушке мужчине. Возможно, это посторонний человек или все же ее знакомый. В полиции только отметили, что девушка довольно юного возраста, а поскольку ее здоровью ничего не угрожало, ее возраст не уточняли.

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