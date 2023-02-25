В Киеве девушка прыгнула на рельсы метро и шла навстречу поезду (фото)

Машинист вовремя затормозил.
В Киевском метрополитене произошел инцидент. На станции метро "Льва Толстого" девушка прыгнула на рельсы. Очевидцы говорят, что она шла по путям навстречу прибывающему на станцию поезду.
Машинист успел вовремя затормозить – поезд остановился перед заездом на станцию. Девушка не пострадала, к ней спустился мужчина с рюкзаком и обнял ее прямо перед поездом.
В полиции метрополитена подтвердили, что подобный случай действительно был зафиксирован на станции метро "Льва Толстого".
"Правоохранители получили вызов, что девушка прыгнула и находится на рельсах. Они быстро отреагировали на сообщения, совместными усилиями с работниками метрополитена вытащили девушку из путей, вызвали скорую, медики ее осмотрели. Телесных повреждений не обнаружили. С ней все хорошо", — рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.
В полиции говорят, что им ничего неизвестно о спустившемся к девушке мужчине. Возможно, это посторонний человек или все же ее знакомый. В полиции только отметили, что девушка довольно юного возраста, а поскольку ее здоровью ничего не угрожало, ее возраст не уточняли.
Напомним:
- В Харькове пассажир прыгнул на колеи. Машинист поезда успел вовремя затормозить. Парня вовремя достали.
- Также в киевском метро парень пытался совершить самоубийство и прыгнул на рельсы. Спасатели вовремя успели оказать помощь попавшему под поезд на станции метро "Арсенальная" молодому человеку.
- В метро Москвы мужчина прыгнул под поезд, пытаясь покончить жизнь самоубийством.
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