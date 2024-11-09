В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки": в полиции сообщили детали

В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки".

Сначала об этом сообщил ряд местных Telegram-каналов, а затем подтвердили в полиции.

В субботу, 9 ноября, утром правоохранители обнаружили тело девушки на знаке метро "Осокорки".

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Судмедэкспертиза предварительно не выявила признаки насильственной смерти.

Известно, что девушка была 2000 году рождения.

Полиция выясняет детали инцидента.

Telegram-канал "Киев Сейчас" со ссылкой на собственные источники пишет, что 24-летняя девушка якобы поссорилась со своим парнем. Она записала для него прощальное аудио, сняла ремень с сумки и повесилась.

Напомним, в Киеве мужчина зарезал и расчленил собственного сына, а остатки замуровал в гараже.

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