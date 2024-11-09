В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки": в полиции сообщили детали

Судмедэкспертиза предварительно не выявила признаки насильственной смерти.
В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки".
Сначала об этом сообщил ряд местных Telegram-каналов, а затем подтвердили в полиции.
В субботу, 9 ноября, утром правоохранители обнаружили тело девушки на знаке метро "Осокорки".
Судмедэкспертиза предварительно не выявила признаки насильственной смерти.
Известно, что девушка была 2000 году рождения.
Полиция выясняет детали инцидента.
Telegram-канал "Киев Сейчас" со ссылкой на собственные источники пишет, что 24-летняя девушка якобы поссорилась со своим парнем. Она записала для него прощальное аудио, сняла ремень с сумки и повесилась.
Напомним, в Киеве мужчина зарезал и расчленил собственного сына, а остатки замуровал в гараже.
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