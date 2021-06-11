В Киеве девушка поскользнулась и упала прямо под трамвай: появилось ужасное видео

Пришлось поднимать трамвай, чтобы извлечь пострадавшую.
В Киеве девушка поскользнулась и упала прямо под трамвай.
Событие произошло в Днепровском районе на бульваре Ярослава Гашека.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал ужасное видео.
"Свидетели происшествия говорят, что поскользнулась. Пришлось поднимать трамвай, чтобы ее достать. Живая, передана врачам", — говорится в заметке под видео.
Сейчас на месте работают правоохранители.
Движение трамваев временно приостановлено.
Напомним, в Киеве пассажирский бус не разминулся с автомобилем. По предварительной информации, в ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
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