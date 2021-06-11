В Киеве девушка поскользнулась и упала прямо под трамвай: появилось ужасное видео

Пришлось поднимать трамвай, чтобы извлечь пострадавшую.

В Киеве девушка поскользнулась и упала прямо под трамвай.

Событие произошло в Днепровском районе на бульваре Ярослава Гашека.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал ужасное видео.

"Свидетели происшествия говорят, что поскользнулась. Пришлось поднимать трамвай, чтобы ее достать. Живая, передана врачам", — говорится в заметке под видео.

Сейчас на месте работают правоохранители.

Движение трамваев временно приостановлено.

Напомним, в Киеве пассажирский бус не разминулся с автомобилем. По предварительной информации, в ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

Видео 18+

В Киеве девушка упала под трамвай

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