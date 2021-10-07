В Киеве детский самокат парализовал работу метро: в вагонах были закрыты сотни пассажиров (видео)

Инцидент произошел на станции метро "Театральная".
В Киеве остановилась работа метро. Все дело в том, что на станции "Театральная" на рельсы упал детский самокат.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
Как стало известно, инцидент произошел днем на станции метро "Театральная". Там во время ожидания поезда пассажиры на рельсы уронили детский самокат. Из-за этого пришлось остановить поезда, курсирующие красной линией.
Чтобы достать двухколесный, работникам метрополитена пришлось обесточить контактную рельсу.
"Призываем пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном. Особенно важно не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень", — рассказали в пресс-службе метрополитена.
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