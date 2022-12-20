В Киеве десять котельных осталось без стабильного электроснабжения: Кличко рассказал, где погреться

В столице десяток котельных осталось без электричества: власти сообщили, где находятся ближайшие пункты обогрева.

В связи со сложнейшей ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, «Укрэнерго» применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения осталось десять котельных столицы, поэтому власти призывают согреваться в пунктах обогрева.

Об этом в сообщении в Telegram-канале рассказал глава Киева Виталий Кличко.

В результате перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

"Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме", — отметил чиновник.

Он озвучил ближайшие дома, где могут быть проблемы с теплом, пункты обогрева:

Список пунктов обогрева:

Дарницкий район

Школа I-III ступеней № 280, ул. Евгения Харченко 23Б.

Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул.Колекторная, 4 (палатка).

Святошинский район

Территориальный центр, ул.Жмеринская, 22а.

Средняя общеобразовательная школа №215, ул.Жмеринская, 20

Средняя общеобразовательная школа №253, ул.Жмеринская, 34.

Специализированная школа №76 ул.Жмеринская, 8

Шевченковский район

Школа №82, ул. Скворца, 4.

Дошкольное образование №488, ул. Копнист, 10.

Школа №102, ул. Шулявская 10-12.

Профессиональный колледж "Универсум", пер. Политехнический, 3-А

Соломенский район

Школа №69, ул. Донецкая, 25.

Школа №64, ул. Ушинского, 32

Школа №43, ул. Преображенская, 17

Лицей №144, просп. Лобановского, 6

Кроме того, дополнительные пункты обогрева в будущем развернут по адресам: ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка) и на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.

«В целом отмечу, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно. Киевляне, в случае необходимости, могут к ним обращаться», — резюмировал Кличко.

Как работают пункты обогрева в Киеве

Пункты обогрева в столице будут работать круглосуточно при условии, что в Киеве произойдет чрезвычайная ситуация с отоплением и другими коммуникациями. В настоящее время пункты обогрева работают до 9 часов вечера.

Напомним, что ранее в Киеве открыли "Пункт несокрушимости" при Лукьяновском СИЗО. Он работает круглосуточно. Посетителей приглашают в теплое помещение, где есть электроэнергия, горячий чай и Интернет.

Добавим, что ранее киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что теме о пунктах обогрева уже придали политическую окраску. Мол, не стоит манипулировать вопросом работы пунктов обогрева.

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