В Киеве дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину: что известно

В Киеве дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину: что известно

Погибшая была женой настоятеля храма Преображения Господня.

В Киеве в субботу, 20 ноября, во время порыва ветра дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину.

Об этом сообщается на Facebook-странице храма Иерусалимской иконы Богородицы.

Отмечается, что инцидент произошел во время крестного хода к престольному празднику в церкви святого мученика Валерия Мелитинского на Гидропарке.

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.

"Во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте. Ей было 35 лет, — говорится в сообщении. — У батюшки осталось четверо детей".

Ранее киевляне в соцсетях сообщали о настоящем деревопаде, в результате которого пострадали несколько автомобилей. Также в Сети обнародовали видеоролик, как на Большой Васильковской сильный ветер сорвал с крыши дома и понес на дорогу металлический лист.

Как сообщалось, в ожидании порывов ветра 15-20 м/с в столице объявили первый уровень опасности (желтый).

Братья и сестры! У настоятеля храма Преображения Господня, на Вырлице, протоиерея Сергия Коцаря погибла матушка. Опубликовано Храм Иерусалимской иконы Богородицы Суббота, 20 ноября 2021 г.

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