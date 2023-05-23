В Киеве депутат под наркотиками совершила ДТП с тяжелыми последствиями: СМИ назвали имя

В Киеве депутату Киевсовета объявили подозрение по факту ДТП с тяжелыми последствиями (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения — домашний арест.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 27 ноября 2022 года в Киеве.

"Подозреваемая, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения, двигалась по пр-ту С. Бандеры в направлении ул. Богатырской. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, женщина, осознавая, что состояние, в котором она находится, влияет на ее внимание и реакцию, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Потерпевшая получила переломы плечевой кости и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

23 мая 2023 года суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца. Прокуратура будет его обжаловать. Виновнице ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным "Украинской правды", подозреваема депутат от "Европейской солидарности" Ярина Арьева.

Напомним, в Киеве разоблачили преступную группу, которая распространяла поддельные лекарства аптеками Украины.

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