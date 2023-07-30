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В Киеве демонтируют советскую символику из "Батькивщины-матери": фото

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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В Киеве демонтируют советскую символику из "Батькивщины-матери": фото

В Киеве демонтируют советскую символику из "Родины-матери"/Фото: Yan Dobronosov (https://www.facebook.com/dobronosov.yan)

Вместо советской символики на столичном монументе вскоре появится тризуб.

В Киеве демонтируют герб СССР из монумента "Батькивщины-матери".

Соответствующее фото показал фотограф Ян Доброносов.

В Киеве демонтируют советскую символику из
В Киеве демонтируют советскую символику из "Родины-матери"/Фото: Yan Dobronosov (https://www.facebook.com/dobronosov.yan)
В Киеве демонтируют советскую символику из
В Киеве демонтируют советскую символику из "Родины-матери"/Фото: Yan Dobronosov (https://www.facebook.com/dobronosov.yan)
В Киеве демонтируют советскую символику из
В Киеве демонтируют советскую символику из "Родины-матери"/Фото: Yan Dobronosov (https://www.facebook.com/dobronosov.yan)

Напомним, 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на частичное изменение монумента "Батькивщина-мать" в Киеве.

Кроме того, на заседании Ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне принято решение переименовать монумент "Батькивщина-мать" в Киеве в "Украина-мать".

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Дата публикации
Просмотры
759
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