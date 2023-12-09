В Киеве демонтируют памятник Щорсу: что известно о советском деятеле (фото)

В центре Киева 9 декабря коммунальные службы начали демонтаж памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. С монумента перед этим был снят охранный статус.

Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Памятнику Николаю Щорсу в Киеве / Фото: t.me/kievreal1

Смотрите на Youtube-канале ТСН онлайн-трансляцию демонтажа памятника Щорсу.

Кабинет министров 10 ноября принял решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российскому писателю Александру Пушкину, командиру большевиков Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям.

Демонтаж памятника советскому деятелю Николаю Щорсу / Фото: Сніданок з 1+1

Летом 2022 года Верховная Рада начала разработку и принятие так называемого закона о деколонизации. Он называется закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Президент подписал его в апреле этого года.

Памятник Николаю Щорсу стоял на бульваре Шевченко в Киеве, на пересечении с улицей Петлюры. Щорс был антиукраинским деятелем, воевавшим против украинской государственности.

Кто такой Николай Щорс

Николай Щорс – один из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны. Он был участником украинских красногвардейских повстанческих формирований.

Щорс родился в Черниговской области в 1895 году. Впоследствии он стал служить большевикам.

Николай Щорс / Фото: wikipedia.org

Он воевал против украинского национально-освободительного движения в 1918-1919 годах. 1918 Николай Щорс был военным комендантом Киева, когда большевики грабили и убивали горожан.

Погиб Николай Щорс 30 августа 1919 в бою на Житомирщине.

Российская пропаганда использовала образ Щорса как борца за советскую Украину. Именно поэтому о значительной части его жизни известно мало, а гибель – окутана мифами. Памятник Щорсу – символ советской оккупации Украины.

Напомним, в Киевской области двое несовершеннолетних избили 12-летнюю девочку: школьница в больнице, ее мать рассказала подробности.

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