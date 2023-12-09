В Киеве демонтируют памятник Николаю Щорсу

Киевлян предупредили о возможных неудобствах.
Сегодня, 9 декабря, столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу.
Об этом сообщает КГГА.
С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус. Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.
В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.
Напомним, 10 ноября Кабинет министров принял решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российскому писателю Александру Пушкину, командиру большевиков Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям.
Летом 2022 года Верховная Рада начала разработку и принятие так называемого закона о деколонизации. Он называется закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Президент подписал его в апреле этого года.
Этот документ создал правовые основания для извлечения советских монументов из Государственного реестра недвижимых памятников Украины и их демонтажа.
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