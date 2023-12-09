В Киеве демонтируют памятник Николаю Щорсу

Сегодня, 9 декабря, столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу.

Об этом сообщает КГГА.

С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус. Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Фото: t.me/kievreal1

Напомним, 10 ноября Кабинет министров принял решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российскому писателю Александру Пушкину, командиру большевиков Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям.

Летом 2022 года Верховная Рада начала разработку и принятие так называемого закона о деколонизации. Он называется закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Президент подписал его в апреле этого года.

Этот документ создал правовые основания для извлечения советских монументов из Государственного реестра недвижимых памятников Украины и их демонтажа.

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