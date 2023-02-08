В Киеве демонтируют памятник Чкалова: он раскололся на две части (фото)

Во время демонтажа памятника советскому лётчику Валерию Чкалову подошла женщина с ребенком и попросила отдать его ей.

В Шевченковском районе Киева 8 февряля демонтировали памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.

Демонтаж был запланирован на 16.00. Работы приступили после отбоя воздушной тревоги.

Во время демонтажа памятник Чкалову раскололся на две части. Он был собран из трех частей как конструктор.

Интересный момент, что при демонтаже памятника подошла женщина с ребенком и попросила отдать его ей. Оказывается в окрестных домах живут многие люди, которым нравился этот монумент. Чкалова женщине не отдали, а увидеть его сможет в Музее оккупации.

Вчера, 7 февраля, Министерство культуры и информационной политики сообщило, что памятник Чкалову признан не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, поэтому будет демонтирован. Аналогичное решение было принято в отношении памятника советскому генералу Ватутину, расположенному в Мариинском паре возле Верховной Рады.

"Памятникам этим советским фигурам не место на улицах украинской столицы. У руководства города давно была политическая воля на эти решения, но из-за многих юридических коллизий мы не могли их принять. В частности, мы ждали решения Минкульта по снятию с этих объектов памятникоохранного статуса", – отмечал заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

Сергей Чкалов – советский летчик-испытатель. Погиб в 1938 г. во время проведения первого испытательного полета на новом истребителе. Согласно версии, изложенной дочерью Чкалова, в гибели летчика виновен НКВД.

На завтра запланирован демонтаж памятника генералу Ватутину, расположенному в Мариинском парке рядом со зданием Верховной Рады.

Ранее россияне обратились с просьбой к мэру Днепра с забавной просьбой: обменять советские памятники на дрова.

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