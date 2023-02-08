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В Киеве демонтируют памятник Чкалова: он раскололся на две части (фото)

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
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В Киеве демонтируют памятник Чкалова: он раскололся на две части (фото)

Фото: ТСН.ua

Во время демонтажа памятника советскому лётчику Валерию Чкалову подошла женщина с ребенком и попросила отдать его ей.

В Шевченковском районе Киева 8 февряля демонтировали памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.

Демонтаж был запланирован на 16.00. Работы приступили после отбоя воздушной тревоги.

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Во время демонтажа памятник Чкалову раскололся на две части. Он был собран из трех частей как конструктор.

Интересный момент, что при демонтаже памятника подошла женщина с ребенком и попросила отдать его ей. Оказывается в окрестных домах живут многие люди, которым нравился этот монумент. Чкалова женщине не отдали, а увидеть его сможет в Музее оккупации.

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Вчера, 7 февраля, Министерство культуры и информационной политики сообщило, что памятник Чкалову признан не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, поэтому будет демонтирован. Аналогичное решение было принято в отношении памятника советскому генералу Ватутину, расположенному в Мариинском паре возле Верховной Рады.

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"Памятникам этим советским фигурам не место на улицах украинской столицы. У руководства города давно была политическая воля на эти решения, но из-за многих юридических коллизий мы не могли их принять. В частности, мы ждали решения Минкульта по снятию с этих объектов памятникоохранного статуса", – отмечал заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

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Сергей Чкалов – советский летчик-испытатель. Погиб в 1938 г. во время проведения первого испытательного полета на новом истребителе. Согласно версии, изложенной дочерью Чкалова, в гибели летчика виновен НКВД.

На завтра запланирован демонтаж памятника генералу Ватутину, расположенному в Мариинском парке рядом со зданием Верховной Рады.

Ранее россияне обратились с просьбой к мэру Днепра с забавной просьбой: обменять советские памятники на дрова.

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Дата публикации
Просмотры
1020
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