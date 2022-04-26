В Киеве демонтируют около 60 памятников культуры, связанных с Россией

В Киеве планируют демонтировать 60 памятных знаков, связанных с Российской Федерацией и колониальным наследием.
Речь идет о памятниках, мемориальных объектах, досках и их частях и других объектах. Соответствующий проект решения уже зарегистрирован в Киевском городском совете.
Об этом сообщает прессслужба Киевгорсовета.
По словам инициаторки такого решения Ксении Семеновой, необходимо защитить культурное пространство Киева и завершить все процессы декоммунизации и дерусификации.
"Во время полномасштабной войны российской федерации против Украины крайне важно завершить все процессы декоммунизации и дерусификации в столице. Необходимо демонтировать памятники и мемориалы, которые являются колониальным наследием оккупационных режимов, поскольку они стремились уничтожить нашу независимость и украинскую нацию. Мы имеем навсегда избавиться от знаков, увековечивающих российских, имперских, коммунистических и антиукраинских деятелей, события и символы", – отметила Семенова.
Кроме того, депутат Киевского городского совета Алина Михайлова убеждена, что в то время, когда российская пропаганда говорит о так называемом "освобождении братского народа", важно убрать все памятные знаки, символизирующие оккупационное наследие, ведь они не имеют никакого отношения к выдающимся событиям и героям украинской истории.
"Они напоминают только о тоталитаризме и авторитаризме против украинского народа. Такие памятники и мемориалы четко подпадают под действие Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", и поэтому им не место в столице нашего государства", — подчеркнула Михайлова.
По ее словам, все эти памятные знаки будут храниться в исторических музеях.
Напомним, Киевский городской совет собирает предложения по переименованию 279 городских объектов (улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена), которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью.
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