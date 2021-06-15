В Киеве демонтируют историческое здание 19 века - "дом с жуками": фото

Дом Марии Станиславской известный модерновым лепным декором интерьера лестничной клетки.

В центре Киева начали разбирать трехэтажное историческое здание 19-го века. На этот раз демонтируют доходный дом Марии Станиславской, расположенный на улице Владимирской, 93.

Об этом сообщает telegram-сообщество "Киев без цензуры".

"Местные жители заявили, что застройщик соседнего участка постепенно выживает людей. Скорее всего, делают это с целью расширения строительства за счет территории исторического здания. Судя по информации на вывеске рядом со зданием, заказчиком работ является ООО "СенсБуд", — говорится в заметке.

Еще несколько месяцев назад дом был в отличном состоянии. Но это было до тех пор, пока работники строительной компании не начали забивать сваи рядом с фундаментом исторического здания. В результате с его потолков начала осыпаться штукатурка, а по стенам пошли трещины. Рабочие начали разбирать здание.

Дом Станиславской известен модерновым лепным декором интерьера лестничной клетки. Этот уникальный декор изображает растения и насекомых — жуков и мух. Такого в Киеве больше нет.

Напомним, в Киеве на улице Симона Петлюры 10 апреля снесли историческое здание купца Уткина. Зданию было более 120 лет. В связи с этим Шевченковская окружная прокуратура Киева открыла производство о самовольном проведении строительных работ.

Как сообщалось, в Киеве исторический памятник "Дом Вертипороха" требуют реставрировать через суд.

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