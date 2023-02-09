В Киеве демонтировали памятник Ватутину: видео

В Киеве в четверг, 9 февраля, демонтировали памятник Николаю Ватутину — советскому генералу, активно участвовавшему в боях против армии УНР и УПА.

Об этом сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Не может в центре Киева стоять памятник человеку, который до Второй мировой войны активно участвовал в установлении советской власти на территории Украины и участвовал в боях против отрядов украинских повстанцев. Не секрет, что многие историки пишут о его весомой роли в преследовании сторонников независимой Украины. Кроме того, некоторые историки отмечают, что Ватутин одерживал свои победы путем бросания под вражеские танки невооруженных и неподготовленных бойцов (среди которых значительная часть — украинцы). Речь, в частности, о форсировании Днепра и битве за Киев в 1943 году", - написал Белоцерковец.

Следующими в Киеве планируют снести монументы Щорса и Пушкина. Городские власти ожидают разрешения от Министерства культуры и информационной политики.

Преступления Ватутина против Украины

Николай Ватутин — генерал Красной армии, активно участвовавший в свержении украинской государственности в начале ХХ века, в частности противостоял армии УНР. Также в 1944 году он воевал против Украинской повстанческой армии, где в бою с защитниками Украины в Ровенской области был тяжело ранен и умер. После этого СССР начал массово казнить пленных воинов УПА.

Кроме того, Ватутин причастен к смерти украинцев в рядах Красной армии. Он бросал на фронт против нацистов неподготовленных украинцев. Если люди пытались отступать – их расстреливали "заградительные отряды" НКВД.

Напомним, 8 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову, расположенному на углу улицы Олеся Гончара и улице Михаила Коцюбинского в Шевченковском районе.

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