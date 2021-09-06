В Киеве демонтировали памятник в честь дружбы Киева и Москвы

Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.
В столице демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере на улице Маршала Якубовского, 8.
Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.
Таким образом коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета от 8 июля 2021.
"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", — добавила Алина Михайлова.
Напомним:
- Памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета.
- В июля 2021 г. года Киевский городской совет из-за многочисленных обращений жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.